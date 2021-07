Prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, cônsul da Itália, Paolo Miragaia, e secretário de Agricultura do estado, Marcelo Queiroz em evento na vinícola da Família Eloy - Divulgação

Prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, cônsul da Itália, Paolo Miragaia, e secretário de Agricultura do estado, Marcelo Queiroz em evento na vinícola da Família EloyDivulgação

Publicado 31/07/2021 13:04

Areal - Areal recebeu nesta quinta-feira (29) a visita de Paolo Miragaia, Cônsul da Itália, em um evento que aconteceu na vinícola da Família Eloy, novo empreendimento ligado ao setor de produção de vinhos e turismo na cidade. O evento teve como objetivo a consagração de Areal como cidade irmã de Montalcino, fazendo então uma conexão entre Itália e Brasil através do interior fluminense.

Muito em breve, a cidade - que faz limite com Petrópolis - se tornará ponto de referência no turismo do estado do Rio de Janeiro. A vínicola da Família Eloy, por exemplo, é parte de um empreendimento do setor imobiliário que contará com uma réplica de uma vila italiana.

Além de todo seu charme e encanto, serão fabricados ainda na propriedade os vinhos oferecidos, enriquecendo ainda mais a experiência dos turistas em nossa cidade. Já são mais de 20 mil pés de uvas plantados de oito diferentes tipos. A expectativa é que anualmente Areal possa produzir 40 mil garrafas de vinho.

O prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, falou em entrevista a O Dia que valoriza o que a iniciativa privada tem feito na cidade: "O estado só vai ser forte quando o interior for forte, entendendo as vocações de cada região. Ficamos felizes em poder transformar Areal na Cidade da Uva, todas essas vinícolas, todo esse roteiro turístico vai mudar não só a história de Areal mas de toda a região".

Também esteve presente no evento o secretário de Agricultura do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, que exaltou a iniciativa do governador Cláudio Castro de quebrar alguns paradigmas a fim de usar projetos de sucesso e reproduzi-los em todo o estado.

"O que o prefeito Gutinho está fazendo em Areal é algo que vai ficar para a história, desenvolvendo o agro junto com o turismo, um casamento perfeito, e faremos todo o possível para melhorar os ambiente de negócios do setor privado, para conseguirmos mais empreendimentos como esse, valorizando os produtos do Rio de Janeiro", completou Queiroz.