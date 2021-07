Escolas continuarão respeitando distanciamento de 1 metro e os protocolos de segurança contra a COVID-19 - Divulgação/Ascom

Publicado 30/07/2021 09:07 | Atualizado 30/07/2021 09:08

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis atualizou decreto municipal que fixa regras para o funcionamento de escolas no município. As unidades de ensino, inclusive as de ensino superior, poderão fazer uso do horário integral de atendimento, respeitando o seu plano de retorno individual a partir do dia 10/08 e as públicas, a partir de 24/08.

A mudança também estabelece que os parques, quadras e áreas de lazer das unidades educacionais poderão ser utilizadas respeitando o distanciamento físico e os protocolos sanitários do Ministério de Saúde. A alteração foi feita apenas no artigo 6º do decreto nº 090 de 28 de abril de 2021. As demais normativas do decreto, continuam em vigor.

No que diz respeito ao espaçamento, as escolas continuarão respeitando o distanciamento de 1,0 metro, conforme orienta o Ministério da Saúde, e os protocolos de segurança, bem como o uso de EPIs nos ambientes escolares.

Na rede pública municipal – escolas e CEIs - o retorno presencial começará em 24 de agosto no formato híbrido (o retorno online está previsto para a próxima segunda-feira). O cronograma, de forma escalonada, conforme planejamento da Secretaria de Educação, respeitará os protocolos, distanciamento, uso de máscara e oferta de álcool em gel. As famílias seguirão com a opção de manter o aluno no ensino remoto, se assim preferirem. O calendário com o escalonamento das turmas será publicado na primeira quinzena de agosto.