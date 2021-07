Rio prorroga medidas restritivas; boates e grandes eventos seguem proibidos - DIVULGAÇÃO/SEOP

Rio prorroga medidas restritivas; boates e grandes eventos seguem proibidosDIVULGAÇÃO/SEOP

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 07:33

Rio - A prefeitura do Rio decretou, na manhã desta sexta-feira, a prorrogação das medidas restritivas para conter o avanço da covid-19. De acordo com o texto, publicado no Diário Oficial, as mesmas regras anunciadas no fim de maio se mantêm até o dia 26 de julho. Boates, danceterias e salões de festa continuam proibidos, assim como a realização de eventos que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e particulares.

Algumas medidas continuam flexibilizadas, como a permissão de ônibus fretados para entrar na cidade, também não há mais limite de horário para música ao vivo em bares e restaurantes; nesses locais, a distância entre mesas deve ser de 1,5 metro.

Publicidade

Também têm regras específicas espaços como shopping centers, centros comerciais e galerias de lojas; museus e bibliotecas; cinemas e teatros; casas de festas; salões de jogos; circos; áreas de recreação infantil e parques de diversões, temáticos e aquáticos; atrações turísticas; Aquário e jardim zoológico; apresentações, drive-in, feiras, congressos e exposições.

Esses locais devem observar a lotação máxima, somente com público sentado, de 40% em locais fechados e 60% em locais abertos.