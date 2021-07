Até esta quinta-feira, o município havia vacinado 118. 634 pessoas, sendo 91. 385 com a primeira dose e 27. 249 aplicadas na segunda dose. - Foto: Divulgação/PMM.

Até esta quinta-feira, o município havia vacinado 118. 634 pessoas, sendo 91. 385 com a primeira dose e 27. 249 aplicadas na segunda dose. Foto: Divulgação/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/07/2021 19:56 | Atualizado 08/07/2021 19:59

MACAÉ - A Prefeitura de Macaé, suspendeu, temporariamente, a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 prevista para essa quinta (8) e sexta-feira (9), devido à redução do estoque das vacinas. Nessa quinta, estava prevista a imunização para as pessoas de 41 anos. Já na sexta, era a vez de lactantes em amamentação de crianças acima de 24 meses.



A Secretaria Municipal de Saúde disse que já solicitou nova remessa das vacinas ao Governo do Estado e que o carregamento com as doses deve ser entregue no sábado (10), ressaltando que o calendário de vacinação foi acelerado para priorizar a aplicação da 1ª dose para o público geral. Um novo calendário será lançado após a confirmação do número de vacinas recebido e o público que será imunizado.

Publicidade

A previsão é que a vacinação com a 1ª dose volte a ocorrer na próxima semana. Até esta quinta-feira, segundo dados do “Vacinômetro” da prefeitura, o município havia vacinado 118. 634 pessoas, sendo 91. 385 com a primeira dose e 27. 249 aplicadas na segunda dose. A vacinação contra o coronavírus em Macaé acontece no CIEP 371 Leonel Brizola, na Barra de Macaé; no Colégio Estadual Matias Neto, no Centro; no Colégio Municipal Professora Maria Angélica Ribeiro Benjamim, na Aroeira; e no Colégio Municipal Zelita Rocha, no Parque Aeroporto; além da Cidade Universitária, que atende em sistema drive thru, na região central da cidade.



Na região serrana, a vacinação acontece nas unidades de Estratégia de Saúde de Família (ESF) do Sana, do Frade, da Bicuda, de Glicério, de Trapiche, da Areia Branca, e de Córrego do Ouro.

Para receber a 1ª dose das vacinas, é necessário que as pessoas apresentem um documento de identificação com foto, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou o CPF, e um comprovante de residência.