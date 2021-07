Projeto de Lei aprovado visa alterar calendário de vacinação para inclusão dos profissionais. - Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/07/2021 19:46

MACAÉ - A Câmara de Macaé aprovou, durante sessão ordinária nesta terça-feira (7), uma proposta para que o calendário de vacinação contra a Covid-19 seja alterado, incluindo bancários como prioritário. O projeto de lei é de autoria do presidente da Câmara de Macaé, Cesinha (PROS).

"Eu tive o prazer de elaborar o projeto de lei para que a gente tornasse também esses trabalhadores em grupos prioritários. E hoje a gente já tem já divulgado pelo PNI, colocando eles como prioritários a tomar a vacina. Então, a gente já antecipou. A gente regulamenta através de uma lei municipal", disse.

Além do grupo de bancários, o presidente da Casa informou que "todas aquelas atividades que não tiveram seus trabalhos suspensos foram incluídas como grupo prioritário, regulamentando, através do PNI federal, e regulamentando também no município de Macaé".

Após a matéria aprovada, o parlamentar voltou a criticar o PNI, que deixou de fora dos grupos prioritários de vacinação classes como a dos motoristas de ônibus e vans que atuam no transporte público, além dos bancários, trabalhadores dos correios, da limpeza urbana, e de supermercados e feirantes, entre outras atividades que continuaram trabalhando presencialmente durante toda a pandemia.

Cesinha explicou que a prefeitura não podia alterar o direcionamento das doses, pois elas chegam do governo estadual carimbadas para os grupos prioritários definidos no PNI, do Ministério da Saúde, que é responsável pela distribuição através dos governos estaduais.

A proposta teve o apoio de diversos parlamentares, entre eles, a vereadora Iza Vicente (REDE), que frisou que a vacinação da população em geral também precisa avançar para que outros grupos sejam alcançados, lembrando vitórias como as da inclusão de gestantes e lactantes nos grupos prioritários de vacinação contra o coronavírus na campanha municipal.

“Acredito também que precisamos avançar na vacinação da população em geral, como avançamos essa semana. Estava até discutindo lá no gabinete; por exemplo, o grupo lá de motoristas de ônibus, talvez muitos vão ser contemplados essa semana já, na faixa de idade. Então eu apoio o projeto, apoio também na questão dos bancários, mas fazer esse esforço aí também para acelerar no geral que acaba alcançando também esses grupos”, ponderou.