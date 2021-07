Macaé amplia campanha de vacinação contra a Gripe Influenza para toda a população. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/07/2021 15:10 | Atualizado 06/07/2021 15:13

MACAÉ - Macaé, no Norte Fluminense, ampliou a campanha de vacinação contra a Gripe Influenza para toda a população, a partir dos seis meses de idade, nesta segunda-feira (5). A imunização, segundo a prefeitura, será realizada enquanto houver estoque. A liberação do calendário segue o protocolo definido pelo Ministério da Saúde.

Para garantir a dose do imunizante, moradores da cidade podem procurar os polos da Estratégia de Saúde da Família (ESF), Pronto Socorro do Parque Aeroporto e no Centro de Especialidades Médicas Dona Alba - apenas para o público adulto, das 13h30 às 17h. O horário de atendimento nas ESF acontece de acordo com a sala da vacina.

Vale lembrar que o prazo entre as doses da vacina contra a Influenza e contra a Covid deve ser de, pelo menos, 14 dias. No momento da vacinação é preciso apresentar documento de identificação com foto, Cartão do SUS ou CPF e carteira de vacinação.