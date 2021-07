Manifestam fazem ato contra governo Bolsonaro, no Centro do Rio - Estefan Radovicz

Por Thuany Dossares

Publicado 03/07/2021 11:03 | Atualizado 03/07/2021 16:16

Rio - Manifestantes foram às ruas em diversos estados do Brasil, neste sábado, para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No Rio de Janeiro, o ato começou às 10h com concentração na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, na altura do Monumento a Zumbi dos Palmares, e terminou na Candelária, pouco antes das 14h.

Inicialmente, a manifestação estava prevista para o próximo dia 24, mas foi antecipada depois da denúncia de propina durante a negociação da compra de vacinas Covaxin , contra covid-19. No último dia 29, o representante da Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, afirmou ter recebido pedido de propina de US$ 1 por dose da vacina AstraZeneca, vendida pela Davati, do diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, em troca da assinatura no contrato.

"Enquanto o mundo inteiro está se vacinando, a gente assiste que nossas vidas estão sendo rifadas por um dólar, que vacinas estão sendo rejeitadas em troca de outras que possuem esquema de corrupção dentro do governo. Acredito que a luta hoje é pela vacina, pela retomada do Brasil para o interesse dos brasileiros e não para meia dúzia de corruptos que dentro do Ministério da Saúde que vendem a vida dos brasileiros por um dólar", desabafou o arquiteto Juan Andrade, de 29 anos.

Movimentos populares de esquerda e partidos políticos como PT, PSOL e PDT organizaram o protesto, que foi aderido por milhares de brasileiros.

Ato contra Bolsonaro reuniu milhares de pessoas na Avenida Presidente Vargas, na manhã deste sábado. Com cartazes e gritos, manifestantes criticaram a postura do governo federal durante a pandemia.

Crédito: Estefan Radovicz/Agência O DIA#ODia pic.twitter.com/CcznATNXLP — Jornal O Dia (@jornalodia) July 3, 2021

Para Andrade, ir às ruas neste sábado foi um ato de coragem para pedir um basta.



"Estar nas ruas no dia de hoje é um ato de coragem para muitas pessoas que estão se prevenindo e se resguardando contra o vírus, é lutar contra um mal que ainda é maior do que o próprio vírus. Os brasileiros estão morrendo pelo vírus, pela falta de assistência, pela falta de políticas públicas, pelo desmonte do estado", disse.

Manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro no Centro do Rio ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA

Aos gritos de "Fora Bolsonaro", os populares iniciaram às 11h10 a caminhada pela Avenida Presidente Vargas, do Monumento a Zumbi dos Palmares em direção a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. Os manifestantes também carregavam diversas faixas e cartazes pedindo vacina e o impeachment do presidente.

"Acho que está claro e evidente que a gente tem que tirar esse insano desse genocida do poder. Então, no que depender de mim, eu vou em todas as manifestações para protestar e tirar esse louco da Presidência da República. Fora Bolsonaro", afirmou.

A Polícia Militar informou que equipes do 4ºBPM (São Cristóvão) e 5ºBPM (Praça da Harmonia) acompanharam manifestação popular que aconteceu no Centro da Cidade. Entretanto, a corporação não divulgou a estimativa do público presente.

O último ato contra o governo Bolsonaro aconteceu no dia 19 de junho.