Crime em quedaArte O Dia/Foto de Estefan Radovicz

Por Bruna Fantti

Publicado 04/07/2021 00:00 | Atualizado 04/07/2021 09:30

Quando a leveza da música clássica ecoa pela Delegacia de Repressão e Furtos de Cargas (DRFC) é sinal de que Vinicius Domingos, o titular, está concentrado. A técnica tem surtido efeito: desde que assumiu a especializada, há 10 meses, a média móvel dos roubos apresentou redução.

Segundo o delegado, um dos motivos é o indiciamento dos chefes do tráfico das comunidades para onde as cargas são levadas. "Se há três investigações por tráfico de drogas, mesmo que elas durem anos, o chefe do tráfico vai ser condenado por uma associação ao tráfico. Já o roubo de cargas é por evento. Então, se ele ficar três anos como chefe do tráfico e, a cada semana, autorizar um transbordo de carga, ele vai tomar um mandado de prisão por cada evento", explicou.

"Isso faz com que aquele chefe do tráfico preso, que está para sair da cadeia, proíba o roubo de cargas na comunidade. Afinal, ele não quer tomar mais um mandado de prisão", completou.

Com a pandemia, para analisar os índices criminais, Domingos e sua equipe utilizaram a média móvel. Em março de 2021, por exemplo, houve redução de 49% nos roubos. Já abril registrou o menor número do mês dos últimos 10 anos.

A especializada também manteve rondas diárias a partir dos dados da inteligência. O trabalho preventivo conta com apoio das polícias militar e rodoviária federal. Quando há aumento de roubos, uma força-tarefa é montada. "São seis equipes da carga e outras das demais delegacias. Ela é pontual, só age quando há aumento em alguma área", disse.

Uma outra frente da delegacia se debruça sobre quadrilhas que visam somente cargas valiosas, algumas, milionárias. O Complexo da Maré é o principal destino delas, que consistem em carne, cigarros, eletrônicos e remédios. De acordo com a polícia, há várias quadrilhas que procuram os chefes da Maré para vender a carga e dividir os lucros. "Os traficantes da Maré são altamente sanguinários. Na véspera de Natal mataram um policial militar que fazia a segurança de um caminhão", disse o delegado.

Para além da sensação de segurança no setor, com a redução dos roubos, há impacto na economia. Se no mês de junho houve o prejuízo de cerca de R$ 12 milhões em cargas roubadas, outros R$ 50 milhões foram preservados com o trabalho preventivo.