Por O Dia

Publicado 04/07/2021 08:32

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) informou que vai realizar um serviço de manutenção no conjunto de bombas, na segunda-feira (5), na região da Ilha do Fundão, na Zona Norte do Rio. Durante este período, o abastecimento ficará interrompido em parte do bairro da Ilha do Governador.

O serviço está previsto para começar às 9h e deve ser concluído até às 16h30. O sistema será retomado após a conclusão do serviço, porém, o abastecimento pode levar até 24 horas para ser normalizado.



A companhia informou que moradores que dispõem de sistema de reserva (caixas d'água e/ou cisterna) não devem sofrer com desabastecimento, mas ressalta que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água.

Além disso, os clientes também podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.