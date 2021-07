Em razão da vacinação contra covid-19, o número de internados pela doença caiu de 1.002 para 698 em uma semana - Foto: Clarildo Menezes

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 20:45 | Atualizado 04/07/2021 20:55

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, anunciou, neste domingo, que o número de internados por covid-19 caiu de 1.002 para 698 em uma semana. Em seu perfil no Twitter, ele afirmou que os efeitos da vacinação contra o coronavírus "continuam a aparecer", com a redução na quantidade de pacientes internados. No entanto, o secretário alertou que "ainda não é o momento de relaxar, evite se expor desnecessariamente".

Os efeitos da vacinação contra a #COVID19 continuam a aparecer, domingo passado tínhamos 1.002 pessoas internadas. Hoje o número pessoas internadas caiu para 698. Mas ainda não é o momento de relaxar evite se expor desnecessariamente. @Prefeitura_Rio #useMascara pic.twitter.com/LNJ1dOHvIj — Daniel Soranz (@danielsoranz) July 4, 2021

Na manhã deste domingo, em outra publicação no Twitter, o secretário de Saúde criticou quem está apto a ser vacinado, mas escolheu não se imunizar. "Nesta pandemia uma das piores coisas que se pode fazer é estar elegível e não ir se vacinar", escreveu Soranz, compartilhando o calendário de vacinação das próximas duas semanas.

'Vacina boa é a que vai no braço'

Paes relembrou que a mãe dele, Consuelo da Costa Paes, 76 anos, contraiu covid-19 após tomar as duas doses do imunizante CoronaVac e não apresentou sintomas graves. Já o pai do prefeito, Valmar Souza Paes, de 78 anos, havia tomado apenas uma dose de um outro imunizante e faleceu, no último dia 25, por complicações da doença. Valmar ficou dois meses internado em um hospital particular do Rio.

Tomem qq vacina. Vacina boa é a q vai no braço! Diante de desinformação me sinto obrigado a dar meu depoimento pessoal: minha mãe tomou as duas doses da coronavac e passou ilesa pela covid. Meu pai só tinha tomado a primeira de outra vacina. Obrigado @butantanoficial e @jdoriajr https://t.co/ztz0adxUZ7 — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 4, 2021

Imunização na capital

Nesta segunda-feira, a capital fluminense vai vacinar mulheres de 42; na terça-feira, homens de 42 anos. Na quarta-feira, tem mudanças e pessoas de 41 anos se vacinam no mesmo dia: mulheres pela manhã e homens à tarde. Na quinta-feira, mulheres de 40 anos; na sexta, homens de 40 anos. Já no sábado é dia de repescagem para as pessoas de 40 anos ou mais.

Calendário de vacinação na cidade do Rio a partir do dia 5 de julho REPRODUÇÃO TWITTER

