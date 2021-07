O Patronato de Nova Iguacu é uma instituição que há anos desempenha um trabalho importantíssimo, voltado para assistência social. - Divulgação

Publicado 04/07/2021 17:11

A Sociedade Filantrópica São Vicente, mais conhecida como Patronato de Nova Iguaçu, acaba de receber um recurso no valor de R$ 250 mil reais, fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ). O recurso será utilizado para capacitação profissional de mulheres nas áreas de confeitaria e panificação da Baixada Fluminense.



“O Patronato de Nova Iguacu é uma instituição que há anos desempenha um trabalho importantíssimo, voltado para assistência social. Esse recurso será muito bem aplicado na capacitação de mulheres, muitas mães de família e que precisam de uma oportunidade para melhorar suas vidas e a de seus filhos”, disse o deputado.

O Patronato é uma instituição sem fins lucrativos, localizada na cidade Nova Iguaçu e há mais de 60 anos atua na assistência de segmentos populacionais vulneráveis. A instituição tem como objetivo desenvolver programas educacionais, culturais e sociais, construindo assim uma sociedade mais justa e harmoniosa, para isso, são oferecidos vários diversos serviços como: Creche, cursos profissionalizantes e de empreendedorismo, restaurante, cantina, bazar, locação do salão de festas, auditório, da quadra e do nosso quiosque com churrasqueira para festas, eventos e treinamentos, além de cessão de espaços para serviços sociais e de utilidade público.



A instituição também acabou de receber a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, emitido pelo Ministério da Educação. A partir de agra a instituição está apta a receber isenções fiscais e incentivos do governo federal para dar continuidade ao trabalho de assistência e capacitação social na Baixada Fluminense.

“O CEBAS garante melhores condições, investimentos e a possibilidade de melhoria no excelente trabalho já feito pelo Patronato. Foi um trabalho intenso junto ao Ministério da Educação para acelerar o processo de certificação do Patronato de Nova Iguaçu. Agora esse dia chegou”, reforçou o deputado.

A concessão do CEBAS é uma ação que contribui para o processo de inclusão social no país por meio da garantia de oferta de bolsas de estudo, integrais ou parciais, constituindo-se em uma política pública de acesso à Educação Básica e Superior.

As entidades detentoras do CEBAS, em contrapartida às bolsas de estudo concedidas, podem desfrutar de isenção do pagamento das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados e trabalhadores avulsos, como também receber transferências de recursos governamentais a título de subvenções sociais. O CEBAS também é um dos documentos exigidos pela Receita Federal para que as entidades privadas possam ter isenção da cota patronal das contribuições.