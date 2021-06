Aulas gratuitas on-line e presenciais de roteiro, direção, fotografia, som e luz para cinema, entre outras matérias fundamentais para a montagem de um filme. O público-alvo do curso são jovens e adultos da região da Baixada Fluminense, mas a iniciativa atraiu pessoas da periferia do Rio de Janeiro também. - Divulgação/EncontrArte

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 15:58

Luz, câmera e ação! Quem nunca sonhou com esta frase mágica que faz milhares de apaixonados por cinema fantasiarem com a experiência da sétima arte? Duas turmas tiveram essa oportunidade durante os nove meses do curso gratuito de cinema da EncontrArte Audiovisual. Nesse período, produziram seis curtas-metragens que serão apresentados na próxima terça-feira, dia 29 de junho, a partir das 11h, na sala 2 do cinema Kinoplex do Shopping Nova Iguaçu.



Por nove meses, os alunos participaram de aulas gratuitas on-line e presenciais de roteiro, direção, fotografia, som e luz para cinema, entre outras matérias fundamentais para a montagem de um filme. O público-alvo do curso são jovens e adultos da região da Baixada Fluminense, mas a iniciativa atraiu pessoas da periferia do Rio de Janeiro também.

Durante este tempo, os alunos criaram dois filmes no final do ano passado e, no mês de junho, rodaram mais dois curtas. Junto com outras duas coproduções realizadas em parceria com alunos do curso, somam seis filmes executados em apenas seis meses. A exibição será restrita aos formandos, parentes destes, novos alunos, parceiros e convidados, por causa da pandemia do novo coronavírus. Serão apresentados os filmes 'Dezoito', 'Viro Artista ou Mato Tentando', 'Rumpitur' e "O Livro Azul, Aquele da Prateleira de Cima', e 'Fios de Seda' e 'Joyce', estas duas últimas fitas co-produzidas pela EncontrArte Audiovisual em parceria com os alunos Renata Andrade e Marçal Viana, respectivamente

Motivado por essa produção intensa em tão pouco tempo, o coordenador geral do curso, Fábio Mateus, buscou uma parceria para potencializar e dar visibilidade a esses conteúdos. Ele conseguiu com o Shopping Nova Iguaçu e a Kinoplex a cessão de uso de uma das salas do cinema do shopping para exibir as produções da escola na tão sonhada telona.

A exibição na terça-feira, dia 29 de junho, seguirá todas as recomendações de distanciamento, uso de mascara e aferição de temperatura como normas de segurança do momento pandêmico vivido atualmente.

Nesse mesmo dia, os alunos receberão certificado de conclusão do curso, e novos alunos terão a sua primeira aula assistindo ao trabalho dos formandos.

O curso tem supervisão pedagógica do iguaçuano Miguel Nagle, diretor e roteirista premiado do longa-metragem Metanoia, filme distribuído pela Europa Filmes em mais de 100 salas de cinema, exibido também no Canal Brasil, Net Now, Prime Box Brazil, iTunes e outros.

A EncontrArte Audiovisual está localizada no Centro Social São Vicente, antigo Patronato São Vicente, em Nova Iguaçu, e recebe subsídio por meio de emendas parlamentares dos deputados federais Alessandro Molon (PSB) e Juninho do Pneu (DEM)

Abaixo seguem as sinopses dos seis curtas-metragens que serão exibidos na sessão especial da sala 2 do Kinoplex:



O Livro Azul, Aquele Ali da Prateleira de Cima

Dolores Céu Caminheiros, uma advogada respeitada criou sua filha Betânia para que ela fosse uma mulher forte, independente e conseguiu! Mas Betânia não seguiu à risca os planos da mãe: engravidou de Antônia e se tornou uma mulher misteriosa.

De repente Betânia some sem deixar vestígios e, dez anos mais tarde, é a vez de Antônia tentar descobrir o que realmente aconteceu com sua mãe.

Rumpitur

Acompanhamos por meio de uma perspectiva intimista um homem. Ele é comum e não se destaca nas multidões. Um homem que pode ser seu amigo, seu vizinho, seu chefe ou você mesmo. Daí uma pergunta nos vem à mente: o que é que se esconde nas entrelinhas da rotina de um homem comum?

Joyce

Joyce nunca teve tempo de se divertir. Presa em um casamento infeliz, ela decide materializar a saudade que ainda sente do ex o transformando em um objeto.

Fios de Seda

Seropédica, cidade da Baixada Fluminense de natureza abundante é apresentada a partir de memórias pessoais de quatro pessoas que nasceram ou chegaram na cidade a partir da década de 1950.

Viro Artista ou Mato Tentando

Um ator frustrado sequestra um produtor famoso e tenta convencê-lo a ler e transformar seu roteiro em filme.

Esse é um resumo do curta-metragem ‘Viro Artista ou Mato Tentando’, ganhador do troféu Broto, do Festival de Cinema Cawcine nas categorias melhor curta, melhor performance artística e melhor figurino. A premiação foi dia 16 de abril de 2021, em cerimônia ocorrida no cinema do Shopping Sulacap, no Rio de Janeiro.

Dezoito

Um jovem órfão precisa sair do abrigo onde mora ao completar 18 anos.