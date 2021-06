O Diretor do HGNI, Dr. Joé Sestello, agradeceu a doação dos equipamentos e falou sobre a importância destes aparelhos para a unidade. - Rodrigo Duque

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 20:01

EXCLUSIVA: O Hospital da Posse, em Nova Iguaçu e o Centro Municipal de Triagem da Covid-19, em Queimados, na Baixada Fluminense, receberam na última semana, intermediado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf) com o apoio da Rede Nacional de Consórcios Públicos, a doação de quatro respiradores INSPIRE, que é o respirador criado pela equipe técnica da USP através de financiamento público.

Neste período de pandemia, o Cisbaf entregou ao todo 34 (trinta e quatro) respiradores oriundos da parceria com o Banco Itaú por meio do Programa “Todos pela Saúde”, além do Ministério da Saúde, aos hospitais dos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Itaguaí, Magé, Queimados, Nilópolis, Japeri e Seropédica, todos na Baixada Fluminense.

De acordo com o Cisbaf, a ventilação mecânica é essencial no tratamento de casos mais graves de infecção pelo novo coronavírus, por isso, o Consórcio tem buscado doações, não só destes equipamentos, mas de outros itens que também são fundamentais no combate à covid-19, como máscaras, luvas descartáveis e outros. Ao todo o Cisbaf repassou aos municípios da baixada aproximadamente 3 (três) milhões de itens doados neste período.

O Diretor do HGNI, Dr. Joé Sestello, agradeceu a doação dos equipamentos e falou sobre a importância destes aparelhos para a unidade: “O Hospital Geral de Nova Iguaçu realiza aproximadamente 19 mil atendimentos por mês, sendo uma grande emergência que abrange algo entorno de 3 milhões de habitantes da Baixada Fluminense. Todos os municípios da região são envolvidos em trazer pacientes graves para cá. Então, a chegada destes equipamentos é imprescindível, principalmente no contexto da Covid-19. Essa entrega em termo de doação, significa salvar vidas diretamente, pois elas nos permitem, em tempo recorde, atender os pacientes, já que não ficamos na dependência dos tramites processuais necessários para as compras destes aparelhos. Por isso, as doações são sempre muito bem-vindas”. Afirmou Dr. Joé.