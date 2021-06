A Dra. Fabíola Figueiredo é a campeã de fisiculturismo na modalidade Wellness Sênior e Vice-campeã na categoria Wellness Master, no evento esportivo da Braff Estreantes 2021. - Hélio Galindo

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 19:50

No sábado (19) passado a Dra Fabíola Figueiredo foi campeã de fisiculturismo na modalidade Wellness Sênior acima de 1,63m e Vice-campeã na categoria Wellness Master, no evento esportivo da Braff Estreantes 2021, presidido por Gustavo Costa. O evento foi realizado no Tijuca Tênis Clube, Zona Norte do Rio.

Emocionada, a iguaçuana postou em suas redes sociais: “Páginas da Vida: Médica nos dias de lutas no front ao Covid-19, desde o início da pandemia em um dos maiores hospitais de emergências do Estado do Rio de Janeiro. Médica reguladora do SAMU Baixada. Nos dias de Glória: Agradeço a Deus a vitória alcançada de estar com saúde para subir ao palco e superar metas pessoais e no esporte. Gratidão ao meu esposo e companheiro na medicina Jean Max Figueiredo, a minha família, ao meu filho Frederico, aos meus colegas de trabalho pelo incentivo e aos meus treinadores pela caminhada.” Relatou Dra Fabíola Figueiredo. Um sucesso!

A Dra. Fabíola Figueiredo é a campeã de fisiculturismo na modalidade Wellness Sênior e atua na linha de frente no combate a Covid-19. Divulgação