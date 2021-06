A Dra. Márcia Ribeiro (ao centro) ressaltou: "O Hospital da Posse é uma das grandes referencias de Trauma da Região da Baixada Fluminense e o Cisbaf, como gestor da Central de Regulação de Urgências Regional, sabe da importância de manter um estoque de bolsas de sangue para ajudar a salvar vidas." - Rodiana Caldas

A Dra. Márcia Ribeiro (ao centro) ressaltou: "O Hospital da Posse é uma das grandes referencias de Trauma da Região da Baixada Fluminense e o Cisbaf, como gestor da Central de Regulação de Urgências Regional, sabe da importância de manter um estoque de bolsas de sangue para ajudar a salvar vidas." Rodiana Caldas

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 09:27 | Atualizado 16/06/2021 09:30

No mês em que é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, o Cisbaf (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense) está promovendo a campanha “Sou do tipo que doa vida”, incentivando colaboradores, amigos e familiares da instituição a doarem sangue.

Em tempos de pandemia, a importância deste ato torna-se ainda maior, tendo em vista que os estoques dos bancos de sangue de todo o Brasil tiveram uma queda, em decorrência da Covid-19. Portanto, todos os hemocentros estão precisando de ajuda. A campanha do Cisbaf está dando ênfase ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, localizado a Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, 953 – Posse – NI, que é o ponto de Doação oficial do Hemorio na Baixada Fluminense.

“O Hospital da Posse é uma das grandes referencias de Trauma da Região da Baixada Fluminense e o Cisbaf, como gestor da Central de Regulação de Urgências Regional, sabe da importância de manter um estoque de bolsas de sangue para ajudar a salvar vidas.” Comentou a Dra. Márcia Ribeiro, Diretora Técnica do Consórcio.

Só quem precisou de doação de sangue por algum problema de saúde, ou teve algum familiar necessitando, sabe o valor deste ato. Para participar da campanha e ajudar a salvar vidas, basta dirigir-se ao HGNI, ou a qualquer outro ponto de doação do Hemorio.