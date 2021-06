Convidado pelo governador Cláudio Castro, o deputado estadual Max Lemos assumiu a Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro. - Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 21:02

Convidado pelo governador Cláudio Castro, o deputado estadual Max Lemos (PSDB) tomou posse hoje à tarde, no Palácio Guanabara, assumindo a pasta de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro. Em um breve discurso, Max agradeceu a confiança e assegurou que não faltará dedicação para levar investimentos urgentes de infraestutura ao povo do Estado.

"Quem me conhece sabe que gostamos de trabalhar muito. O Rio de Janeiro precisa de investimentos urgentes, como é sua determinação. Não se trata só de transformar regiões e entregar equipamentos públicos. Quanto mais investimentos, mais empregos gerados, mais condições a população tem de poder de compra. Trata-se de fazer o Rio crescer. Empenho e entrega da nossa parte não faltarão", disse Max Lemos.

Originário da Baixada Fluminense, Max tem 55 anos, é Advogado por formação, casado e pai de trigêmeos. Foi vereador, presidente da Câmara e prefeito de Queimados por dois mandatos. Na ocasião destacou-se pelo seu jeito audacioso e dinâmico em governar. Além de asfaltar e sanear quase todo o município ressuscitou o distrito industrial que se encontrava abandonado, com apenas sete fábricas fechando as portas. Logo 34 novas grandes empresas se instalaram na área gerando mais de quatro mil empregos.

“Em nossa gestão, teremos um grande foco em infraestrutura e, por isso, a pasta terá um papel de abarcar os projetos de desenvolvimento das cidades. É com investimento em infraestrutura que vamos atrair mais empresas e, com elas, mais emprego e renda para a população fluminense”, concluiu o governador Cláudio Castro.