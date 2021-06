Governador Cláudio Castro já chegou a dizer que, até o fim do mandato, implementaria o plano - THIAGO LONTRA/Alerj

Governador Cláudio Castro já chegou a dizer que, até o fim do mandato, implementaria o planoTHIAGO LONTRA/Alerj

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/06/2021 11:26

Sancionada em 2018 com vetos - que depois foram derrubados pela Alerj - e sem ser implementada até hoje, a lei que reestrutura o Plano de Cargos e Remuneração da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro pode estar perto de sair do papel. Hoje, saiu no Diário Oficial modificações feitas pelo governador Cláudio Castro à lei.

As alterações foram nos valores e datas de reajuste de vencimentos. Com esse movimento, o governo sinaliza que a adoção do PCCS poderá sair em breve.

PROMESSA: ATÉ O FIM DO MANDATO

"Quero reiterar meu compromisso de até o final deste mandato e, se Deus quiser, até o fim deste ano, instituir o PCCS da Saúde", afirmou.