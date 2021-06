Prova de vida é exigida pelo Rioprevidência aos mais de 200 mil aposentados e pensionistas do estado - Reprodução

Prova de vida é exigida pelo Rioprevidência aos mais de 200 mil aposentados e pensionistas do estadoReprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/06/2021 08:00

Com a retomada da prova de vida a partir de agosto, os aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro que não comparecerem no período exigido (o mês de aniversário) terão o pagamento do benefício previdenciário suspenso. O depósito só voltará a ser feito após a situação ser regularizada.



Mas antes de o crédito ser retido, será publicada no Diário Oficial e no site do Rioprevidência uma lista com os nomes dos faltosos. A publicação sairá até o 10º dia útil do mês subsequente ao que deveria ter sido realizado o recadastramento.



Se não houver justificativa, o depósito será cancelado no mês seguinte à publicação da lista. Ou seja, a suspensão não será feita de imediato.