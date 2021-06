Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 08/06/2021 18:54

Após reunião com lideranças partidárias nesta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a Comissão Especial para analisar a reforma administrativa (PEC 32) será instalada até esta quarta-feira.

"Começamos efetivamente a analisar a reforma administrativa. A comissão especial será instalada até amanhã, com a indicação dos membros, eleição do presidente e designação do relator", afirmou Lira em seu Twitter.

Uma das discussões travadas entre os parlamentares era a participação dos partidos na comissão. O presidente da Câmara, por sua vez, garantiu a atuação de todos.

"Faremos a distribuição das vagas para que todos os partidos participem da comissão. Pelo regimento, quatro ficariam de fora. Agora todos irão participar. Como eu sempre digo: é a Câmara do Nós", escreveu.