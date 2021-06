Projeto de lei está em tramitação na Assembleia Legislativa - Octacílio Barbosa/Alerj

Projeto de lei está em tramitação na Assembleia LegislativaOctacílio Barbosa/Alerj

Publicado 07/06/2021 11:51

Pessoas condenadas por crimes contra crianças e adolescentes não poderão ser nomeadas em cargos comissionados. É o que prevê o projeto de lei 4241/2021 apresentado pela deputada estadual Rosane Felix (PSD) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).



A proposta proíbe a nomeação na administração pública direta e indireta, bem como nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.



Ainda de acordo com o projeto, o veto ocorrerá em casos de condenação transitada em julgado, até o comprovado cumprimento da pena.



MAIS DE 6 MIL DENÚNCIAS

O Disque 100 registrou mais de 6 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no período de 1º de janeiro a 12 de maio deste ano, segundo levantamento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.



"Apesar de todos os esforços, o Brasil continua sendo um dos países com maior número de casos de violência contra a criança e o adolescente. Nosso projeto de lei pretende contribuir na prevenção ao impedir que agressores de menores sejam nomeados em cargos comissionados”, afirma a autora, presidente da Comissão dos Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso.