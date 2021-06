Paes propõe previdência complementar a futuros servidores que ganharem acima do teto previdenciário - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Paes propõe previdência complementar a futuros servidores que ganharem acima do teto previdenciárioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 07/06/2021 05:15

A movimentação na Câmara de Vereadores do Rio é para votar esta semana o projeto de lei 60/21, do governo Paes, que cria a previdência complementar para futuros servidores do Legislativo, Executivo e TCM que ganharem acima do teto previdenciário. Nos bastidores do Legislativo carioca, tudo indica que o texto irá amanhã ao plenário — em primeira discussão. Se essa previsão se confirmar, a segunda votação será na quinta.

Aliados do governo acreditam que podem chegar a 30 votos favoráveis à proposta. Para o projeto passar, basta apoio da maioria dos vereadores presentes na sessão: pelo menos 26 votos pela previdência complementar. A oposição, no entanto, pede a apresentação de estudos de impacto previdenciário com a medida. Argumenta ainda que não legisla apenas para os atuais servidores.