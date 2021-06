Presidente da Câmara, Arthur Lira cria Comissão Especial da reforma administrativa - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 03/06/2021 05:50

Com mudanças para o funcionalismo do país — entre elas, o fim da estabilidade para futuros servidores —, a reforma administrativa (PEC 32) já é alvo de polêmicas e articulações das categorias e da oposição. Agora, com a criação da comissão especial que vai analisar a matéria , as frentes parlamentares que tratam do serviço público vão intensificar os trabalhos para emplacar emendas que retiram do texto as alterações nas atuais regras.