Novo aplicativo é considerado mais moderno e acessível do que o Sigepe MobileReprodução/ Pixabay

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 19:50 | Atualizado 02/06/2021 19:57

Atenção, funcionalismo federal. Está confirmada para esta quinta-feira (3 de junho) a desativação do Sigepe Mobile. A ferramenta, que reúne serviços exclusivos para servidores públicos da União – como acesso ao contracheque, consulta às férias, alteração de dados cadastrais, entre outros – dá lugar ao SouGov.br, novo aplicativo lançado há um mês pelo Ministério da Economia.



O novo app (SouGov.br) é destinado somente para servidores públicos federais ativos e aposentados, além de pensionistas e anistiados civis do Poder Executivo Federal. Segundo o ministério, trata-se de uma ferramenta tecnológica mais moderna, mais intuitiva e mais acessível do que o Sigepe Mobile.



Secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade afirmou que a nova ferramenta é "um canal mais moderno de atendimento, que está transformando a experiência do servidor com a gestão de pessoas do governo federal".

"Em um mês de funcionamento, o SouGov.br já provou que é capaz de gerar uma maior e melhor conectividade entre os servidores e a Administração Pública federal", afirmou.

O aplicativo SouGov.br pode ser baixado no celular a partir da loja virtual Apple ou PlayStore (Android). Para acessá-lo, o usuário precisa cadastrar o login Gov.br.

597 MIL DOWNLOADS



O SouGov.br está disponível nas principais lojas de aplicativos para um público de cerca de 1,3 milhão de servidores ativos e inativos, além de pensionistas. Desde o seu lançamento, já conta com 597 mil downloads.

SERVIÇOS ACESSADOS



Contracheque: 1.243.176



Dados Funcionais: 511.032



Dados Pessoais: 451.876



Extrato de Consignações: 375.653



Consultas Prova de Vida: 346.295



Carteira Funcional: 293.481

ATESTADO DE SAÚDE



Além dos serviços já oferecidos pelo Sigepe Mobile, o SouGov.br traz funcionalidades inéditas, como o atestado de saúde, por exemplo, que pode ser enviado, alterado, excluído e consultado.

SIGEPE WEB

Os serviços do Sigepe Servidor e Pensionista disponíveis na internet e acessíveis pelo Portal do Servidor serão mantidos, sem qualquer alteração. Futuramente, o SouGov.br também terá sua versão web, ainda sem data de lançamento.