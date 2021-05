A consulta pode ser feita na página da Receita Federal Agência Brasil

Por Brasil Econômico

Publicado 24/05/2021 08:21

A partir desta segunda-feira, os contribuintes poderão consultar o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2021. Ao todo, serão 3,5 milhões de recebedores, o maior pagamento de lote da História, totalizando R$ 6 bilhões.



A consulta pode ser feita na página da Receita Federal. Basta o contribuinte clicar no campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

Dos R$ 6 bilhões que serão pagos no dia 31 de maio, R$ 5,5 bilhões são para 3,1 milhões de contribuintes que têm prioridade legal, como idosos e pessoas com deficiência. Além disso, 260 mil pessoas receberão no primeiro lote por ter entregue a declaração antes do dia 28 de fevereiro.



Neste ano, o pagamento da restituição será feito em cinco lotes. O primeiro dia 31 de maio, seguido de outros quatro pagamentos nos últimos dias de cada mês até setembro. Veja as datas:

1º lote: 31 de maio de 2021



2º lote: em 30 de junho de 2021



3º lote: em 30 de julho de 2021



4º lote: em 31 de agosto de 2021



5º lote: em 30 de setembro de 2021



Quem ainda não fez a declaração do Imposto de Renda, ainda tem o prazo de uma semana para prestar contas à Receita.