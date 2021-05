Paulo Gustavo IMAGEM ARQUIVO

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 20:46 | Atualizado 08/05/2021 21:06

Rio - Os moradores de Niterói aprovaram neste sábado, por meio de consulta pública, a mudança de nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, para Rua Ator Paulo Gustavo. O humorista, que morreu nesta terça-feira em decorrência da covid-19, nasceu na cidade e sempre fez questão de usar Niterói como pano de fundo de seus trabalhos.

fotogaleria

Publicidade

A consulta pública foi aberta na última quarta-feira, dia 5, e contou com mais 30 mil pessoas na votação. De acordo com a prefeitura, 90,2% dos participantes responderam favoravelmente à pergunta "Você concorda com a substituição do nome do Coronel Moreira César, em Icaraí, pela Rua Ator Paulo Gustavo?".

Agora, a Prefeitura da cidade vai encaminhar o resultado à Câmara de Vereadores para pedir a alteração do nome da rua.