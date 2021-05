Trabalhador pode realizar a contestação do auxílio emergencial cancelado até esta sexta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 12:28 | Atualizado 27/05/2021 12:31

Rio - O prazo para contestar o auxílio emergencial 2021 cancelado, em função de revisões mensais ou outros motivos, termina nesta sexta-feira (28). No entanto, este cronograma não vale para o público do Bolsa Família, que poderá realizar o procedimento até o dia 1º de junho. Para verificar a possibilidade de retomar o pagamento do benefício, o trabalhador deverá entrar no site https://consultaauxilio.cidadania.gov.br.





Os integrantes do Bolsa Família que julgarem que se enquadram nos critérios determinados pela legislação do auxílio emergencial 2021 e não foram contemplados em maio podem fazer a contestação no Portal de Consultas da Dataprev ( No portal, o interessado pode conferir se há parcela com a situação cancelada e clicar no botão "contestar". De acordo com o Ministério da Cidadania, se a razão que motivou o cancelamento permitir contestação, o registro do cidadão será reanalisado pela Dataprev e o trabalhador poderá voltar a receber, caso seja aprovada a contestação.Os integrantes do Bolsa Família que julgarem que se enquadram nos critérios determinados pela legislação do auxílio emergencial 2021 e não foram contemplados em maio podem fazer a contestação no Portal de Consultas da Dataprev ( https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/ ).