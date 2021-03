Os valores deste ano ficaram entre R$ 150 e R$ 375, a depender de critérios estabelecidos Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por iG - Economia

Publicado 31/03/2021 08:27

A nova listagem de recebedores do auxílio emergencial deve ser disponibilizada amanhã (1º) pelo Ministério da Cidadania, e a consulta pode ser feita pelo site do Dataprev. O número de beneficiários em 2021 reduziu de 60 milhões para 46,6 milhões, e os valores ficaram entre R$ 150 e R$ 375, a depender de critérios estabelecidos.

"A previsão informada pela Dataprev é de que o primeiro processamento será finalizado até o fim de março. Dessa forma, a estimativa é de que, a partir do dia 1º de abril, cada cidadão possa verificar o resultado no Portal de Consultas da Dataprev: https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/", informou o Ministério da Cidadania em seu site.

A data prevista para o início do pagamento continua sendo 16 de abril para os beneficiários do programa Bolsa Família. Os demais, que estão inscritos no Cadastro Único ou no aplicativo Caixa Tem, ainda não tiveram o calendário divulgado.

Serão quatro parcelas, com início em abril e fim em julho, com valores que variam dependendo da família.

Valor a ser pago

R$ 150 para quem mora sozinho

R$ 250 para famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres

R$ 375 para famílias chefiadas por mulheres

A nova rodada do auxílio emergencial é limitada a uma pessoa por família.

Quem pode receber