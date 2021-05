Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho Marcos Corrêa/PR

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 31/05/2021 15:51

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, defendeu a continuidade das reformas estruturais e criticou a antecipação da disputa política pelas eleições presidenciais de 2022. "É importante que não haja recuos", afirmou, no debate "Indústria em debate: propostas para o Brasil vencer a crise e voltar a crescer", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Ao defender as reformas, o ministro disse que o País não pode "retroceder a uma agenda e pauta corporativa e asfixiante que nos leva para trás e nos afunda como âncora". "As reformas têm que continuar, além da modernização do Estado brasileiro", afirmou.

E acrescentou: "Quem quer que venha no futuro a discutir no cenário nacional a questão da política e o futuro do nosso País tem que levar sempre em consideração que essas mudanças que começaram em 2016 precisam necessariamente ser aprofundadas para continuarmos a modernizar o nosso País."