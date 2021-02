Abertura do ano legislativo na Câmara de Vereadores será na próxima semana Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 11/02/2021 07:00

A abertura do ano legislativo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no próximo dia 18, promete. O trabalho na Casa será intenso tendo em vista que, nessa gestão, o prefeito Eduardo Paes pretende enviar logo no início das atividades um pacote com uma série de medidas que vão reestruturar o município.

É esperada uma reforma tributária, uma lei de teto de gastos, além de reforma previdenciária, seguindo as regras da Emenda Constitucional 103/19. A expectativa é de um plano ousado de austeridade.