Informes relativos aos financiamentos imobiliários obtidos junto ao Previ-Rio estão disponíveis na página do Previ-Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 06:30

Os informes de rendimentos de aposentados e pensionistas da Prefeitura do Rio, referentes ao ano-base 2020, já estão disponíveis no site Carioca Digital, no endereço https://carioca.rio/ , onde são normalmente consultados os contracheques do funcionalismo.

O documento é necessário para a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF 2021), que deve ser enviada ao Fisco até o dia 30 de abril.

Publicidade

De acordo com o Previ-Rio, os valores descontados para o plano básico pelos usuários do Plano de Saúde do Servidor Municipal (PSSM) também estão descritos no informe de rendimentos.

Já os servidores que utilizam planos superiores, os que possuem dependentes, os pensionistas e comissionados devem obter os comprovantes de pagamentos no site da própria operadora Assim Saúde: https://assim.com.br/, área do cliente.

Publicidade