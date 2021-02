Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 27/02/2021 04:00

O prefeito Eduardo Paes (DEM) já enfrenta resistência a dois projetos que são prioridades do seu governo: o de aumento da alíquota de contribuição dos servidores de 11% para 14% e o que prevê armamento da Guarda Municipal. Ontem mesmo, diversos vereadores já marcaram posicionamento contrário às medidas. O líder do governo na Casa, Thiago K. Ribeiro (DEM), porém, diz que as aprovações são possíveis.

Ele diz que investirá no diálogo com os parlamentares e também com o funcionalismo. E aposta que será menos complexo formar maioria favorável à reforma previdenciária do que para aprovar a proposta relativa à GM-Rio.

"Para aprovar (o que prevê armas aos guardas), são necessários 34 votos favoráveis. Para aprovar a nova alíquota, são 26 votos, maioria absoluta", destaca.

Ribeiro ressalta ainda o atual quadro fiscal do município, e sustenta que, ao propor a medida, o governo carioca está "cumprindo norma federal".

Aliás, na reunião com vereadores, como já era previsto, Paes alegou que a mudança do desconto é obrigatória, com previsão na Emenda Constitucional 103/19 (que instituiu a Reforma da Previdência nacional), sob pena de o município perder repasses federais.

'CIDADE VAI PAGAR O DOBRO'

Secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo argumenta que, além de haver um comando em lei federal, existirá contrapartida do Tesouro.



"Não existe política social e nem valorização do servidor sem dinheiro no caixa. Essa medida é obrigatória, não é algo que a gente possa decidir. E a cidade vai pagar o dobro do que vai pagar o servidor”, diz.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR



A reforma inclui ainda a elevação da alíquota patronal de 22% para 28% e a ampliação do prazo da contribuição suplementar (um aporte a mais pago pelo Tesouro). O déficit atuarial previdenciário é de R$ 38 bilhões, e o previsto para este ano é de R$ 1,02 bilhão.

Publicidade

Com o aumento do desconto do funcionalismo e da patronal, o governo calcula a redução do déficit atuarial em R$ 4,3 bilhões. Já a ampliação da suplementar reduzirá em R$ 5,6 bilhões.

A previdência complementar também será criada para aqueles que ganham acima do teto previdenciário (R$ 6.433,57).

Publicidade