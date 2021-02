Funcionalismo municipal do Rio agora tem o cronograma de pagamento oficializado Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 26/02/2021 10:19

A Prefeitura do Rio de Janeiro definiu o calendário de pagamento dos salários dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município em 2021. O cronograma saiu em decreto publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial e mantém os depósitos mensais no quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

A formalização das datas de pagamento é uma garantia para o funcionalismo contra riscos de atrasos salariais. No mesmo decreto, o governo também divulgou o calendário do 13º salário de 2020, anunciado ontem , e do abono de 2021 (a primeira parcela será antecipada para julho e a segunda quitada em dezembro deste ano).

Publicidade

Assim, os vencimentos de fevereiro serão creditados em 5 de março. O funcionalismo carioca receberá o salário de março em 8 de abril, e a folha de abril será quitada em 7 de maio e assim sucessivamente, cumprindo o prazo do quinto dia útil. Confira abaixo as datas, conforme o decreto:

Calendário dos pagamentos mensais da prefeitura Reprodução