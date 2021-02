Prefeitura do Rio divulga calendário de pagamento do 13º salário de 2020 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 13:21 | Atualizado 25/02/2021 13:30

A Prefeitura do Rio de Janeiro enfim bateu o martelo: o pagamento do 13º salário atrasado de 2020 a 100.024 servidores ativos, aposentados e pensionistas será feito por faixas salariais. O depósito começa a ser feito em julho para o grupo de 23.745 pessoas que ganham entre R$ 4.000,01 e R$ 4.700, e se estenderá até o próximo ano (2022) para aqueles com remuneração a partir de R$ 8.500,01.

Já em relação ao 13º de 2021, a primeira parcela será antecipada e paga no mês de julho. E a segunda será quitada em dezembro. O crédito alcançará os 198.231 funcionários da ativa, inativos e beneficiários de pensão.

De acordo com o anúncio divulgado pela Secretaria de Fazenda, em agosto receberão o abono atrasado 20.296 pessoas com remuneração entre R$ 4.700,01 e R$ 5.500. Em setembro, recebe o grupo (12.797) que está na faixa salarial entre R$ 5.500,01 e R$ 6.200.

Em outubro, a prefeitura quita a gratificação natalina para 13.062 pessoas que estão na faixa entre R$ 6.200,01 e R$ 7 mil. No mês seguinte, novembro, o crédito alcançará 7.165 servidores ativos, aposentados e pensionistas que ganham entre R$ 7.000,01 e R$ 7.700. Já em dezembro, o depósito será feito para 7.700,01 e 8.500, alcançando 5.870 vínculos.

Aqueles que ganham entre R$ 8.500,01 e R$ 10 mil receberão em janeiro de 2022: 5.208 vínculos de pessoas. Em fevereiro do próximo ano, o depósito alcançará 3.151 servidores em atividade, inativos e pensionistas cujas remunerações variam entre R$ 10.000,01 e R$ 12 mil.

No mês de março de 2022, o 13º de 2020 será quitado para a faixa salarial entre R$ 12.000,01 e R$ 15 mil, englobando o total de 1.973 pessoas. Em abril, sai o crédito para 936 vínculos que ganha entre R$ 15.000,01 e R$ 17 mil. Em maio, será a vez do grupo que está na faixa entre R$ 17.000,01 e R$ 20 mil, que soma 1.187 vínculos.

Já para aqueles que têm remuneração acima de R$ 20 mil, ou seja, 3.634 pessoas, o crédito sairá em junho de 2022.