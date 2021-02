Prazo para declaração do Imposto de Renda vai até o fim de abril Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 25/02/2021 17:10 | Atualizado 25/02/2021 17:11

O Comprovante de Rendimentos ano-base 2020 já está disponível para todos os servidores públicos federais, ativos e aposentados, pensionistas e anistiados. A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia (ME) disponibiliza o passo a passo para impressão do documento através do seguinte link: https://bit.ly/3dLjl5s . Pelo aplicativo Sigepe Mobile, também é possível consultar e baixar o Informe de Rendimentos

Os contribuintes devem ficar atentos: a prestação de contas para o Fisco deve ser feita até o dia 30 de abril de 2021. Todos têm esse prazo para efetuar o envio da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF 2021).

No caso dos servidores ativos ou aposentados com mais de um vínculo (como nas áreas da saúde e educação), a emissão do comprovante pode ser realizada de maneira simplificada no SigepeWeb.