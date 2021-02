Vagas são disponibilizadas para os educadores da rede estadual Reprodução/Google Maps

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 19:56

Termina nesta quinta-feira (25) o prazo de inscrição para a última turma do Trilha Formativa Ensino Híbrido, um compilado de cursos on-line de capacitação em ferramentas digitais. Foram 45 mil vagas disponibilizadas para professores, coordenadores e diretores de escolas.

As aulas são fruto de uma parceria inédita entre a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e o Instituto Singularidades, uma das instituições mais prestigiadas em formação de professores do país.



A Trilha contempla sete cursos online, que somam 110 horas de formação para o professor do estado no uso de ferramentas digitais dentro do sistema de ensino híbrido (remoto e presencial). Os módulos incluem o planejamento de aulas e novas formas de avaliação de alunos, produção de mídia, design gráfico, podcasts, jogos digitais, uso de aplicativos e tutoriais para produção de conteúdo online.



A inscrição é feita pelo link: bit.ly/trilhaensinohibrido .

Publicidade

CONFIRA ABAIXO OS CURSOS

1. Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação (40h).

2. BNCC: Práticas e Culturas Digitais (10h).

3. Metodologias Ativas de Aprendizagem: princípios, práticas e tecnologias (20h).

4. Jogos e cultura digital na educação (10h).

5. Narrativas em vídeo na educação (10h).

6. Podcast e educação: a produção de mídia na escola (10h).

7. Narrativas gráficas para educadores (10h).