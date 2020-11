Prefeito Marcelo Crivella fala em risco de pedofilia nas escolas da rede municipal do Rio se Paes vencer disputa eleitoral Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 20/11/2020 06:00 | Atualizado 20/11/2020 11:42

A declaração feita pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) de que haverá pedofilia nas escolas municipais do Rio se o seu adversário, Eduardo Paes (DEM), vencer a disputa pela prefeitura gerou reação dos professores. Além de Paes e do Psol (citado na fala) prometerem processar Crivella por fake news, a categoria falou, nesta quinta-feira, em entrar com uma ação contra ele.

Nas redes sociais, os professores classificaram como "criminosa" a fala do atual chefe do Executivo carioca, que é candidato à reeleição. "Ora, quem, segundo o bispo, iria praticar pedofilia nas unidades? Nós! Ele está falando de nós! Crivella nos chamou de pedófilos", indignou-se um professor em um dos grupos dos servidores da rede.

O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe RJ) informou que vai analisar o caso e "tomar todas as medidas jurídicas possíveis diante da ofensa aos educadores".

"Se entrarmos, será mais uma reação da categoria contra o prefeito, pois já fizemos uma denúncia (contra Crivella) ao Ministério Público relacionada ao crime de reabertura das escolas (na pandemia), porque está expondo as crianças e os profissionais ao perigo", declarou o coordenador-geral do Sepe, Gustavo Miranda.

'Professores são canal para denúncias'

Miranda disse que as insinuações explícitas feitas por Crivella são desrespeitosas com a categoria: "É uma frase absurda, desrespeitosa com os profissionais de Educação".

"Até porque, independentemente do governo eleito, os profissionais de Educação nunca desenvolveriam uma política que levasse à prática de pedofilia nas escolas. Pelo contrário, são os professores muitas vezes o canal para denúncias de abusos contra crianças em suas próprias casas e em outras situação", afirmou.

Vídeo movimentou as redes

Crivella fez as insinuações em um vídeo, no qual aparece ao lado do deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ). Nas imagens, o parlamentar, inclusive, faz coro com o prefeito.

"Tem um inimigo meu que queria acabar com o Bolsonaro. Se pudesse, daria outra facada no Bolsonaro, que é o Psol. O Psol está com Paes, dizem que vai tomar conta da Secretaria de Educação", afirma Crivella, que emenda: "Você imagina: pedofilia nas escolas. Jesus se comparou às crianças e nós vamos aceitar pedofilia na escola, no ensino infantil?".

Eduardo Paes, em seguida, emitiu nota. "Em primeiro lugar, não há qualquer acordo político com o Psol, e esta atitude reflete o desespero dele com a crescente perspectiva de derrota nas urnas. Ele será processado eleitoral, cível e criminalmente por essa gravíssima e mentirosa acusação", declarou.

O Psol, por meio do deputado federal Marcelo Freixo (Psol-RJ), também anunciou que irá à Justiça. "O Psol vai processá-lo pelas mentiras que disse. Crivella é o pior prefeito da história do Rio de Janeiro. Vai sair pelas pelas portas do fundos e processado", escreveu Freixo.