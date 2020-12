Defensor público-geral, Rodrigo Pacheco Defensoria Pública do estado

Por O Dia

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro nomeou, nesta sexta-feira, o defensor público-geral Rodrigo Pacheco para exercer o cargo por mais dois anos (2021/2022). A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado. Candidato único, o defensor recebeu 682 votos da categoria (87% do total), em eleição realizada no dia 13 de novembro, de forma totalmente digital. A posse está prevista para o dia 7 de janeiro. Os eixos principais de atuação para o próximo biênio, segundo Pacheco, serão direitos humanos, estruturação dos órgãos de atuação e tecnologia.



"Mesmo com um ano muito desafiador, a Defensoria Pública conseguiu atender a população em todos os municípios, bem como agir em demandas estratégicas que garantam os direitos da população vulnerável. Para o próximo biênio, a Defensoria terá cada vez mais os direitos humanos na centralidade da sua atuação, bem como prosseguiremos com o investimento na modernização tecnológica e na estrutura das nossas unidades", disse Rodrigo Pacheco.



A entrega formal do resultado da eleição ao governador foi feita na última terça-feira, dia 8, no Palácio Guanabara. Na ocasião, Cláudio Castro disse que “ter um nome escolhido pela categoria demonstra união e também que ele vem fazendo um bom trabalho em sua gestão”.



"O governo do estado tem se esforçado para melhorar o diálogo com a Defensoria, um órgão fundamental na defesa de direitos tanto de tutela coletiva quanto individual", completou Castro no evento.



As eleições para defensor público-geral este ano duraram apenas algumas horas. Os defensores de todo o estado puderam votar por meio de aparelho celular, tablet ou computador, evitando aglomeração e manuseio de papel.