Cursos são de acordo com o campus e modalidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 13:46

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu processo seletivo para mais de 500 vagas para cursos de pós-graduação lato sensu. As opções são de acordo com o campus de oferta e a modalidade de ensino (presencial, à distância ou híbrida).

Ao todo, são 588 vagas para o período letivo de 2021, que começa no mês de julho. As informações detalhadas de cada curso estão na página do IFRJ.



As inscrições estarão abertas entre 3 de março e 5 de abril de 2021, e deverão ser realizadas somente de forma virtual.



Os candidatos deverão acessar o endereço eletrônico do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS) ou a página do IFRJ e seguir as orientações ali contidas. O valor da taxa de inscrição será de R$ 50,00.