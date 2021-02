Prefeito Eduardo Paes detalhou projetos do governo aos vereadores nesta sexta, no Palácio da Cidade Beth Santos / Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 26/02/2021 15:24

O armamento da Guarda Municipal do Rio de Janeiro é um dos projetos defendidos pelo prefeito Eduardo Paes (DEM) nesse início de governo. Ao apresentar diversas propostas aos vereadores cariocas, nesta sexta-feira, Paes afirmou que, em relação à GM-Rio, apoiará o texto que já está na Câmara, de autoria de Jones Moura (PSD). No entanto, posteriormente, será necessária uma regulamentação da norma para detalhar quais grupos serão armados.

Segundo o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, a permissão será para grupamentos táticos. Ele defendeu ainda que o uso dos equipamentos letais ajudará a coibir a atuação de milícia. Por exemplo, na fiscalização contra construções irregulares.



Autor da proposta, Jones Moura disse à coluna que, em conversas que teve com o governo, foi informado que a GM vai "se debruçar no treinamento e na capacitação e formação desse agentes". "Eles vão atuar prioritariamente no turismo, comércio e em áreas inclusive onde a milícia encontra espaços para oprimir os cidadãos”, afirmou o vereador.



De acordo com as informações, inicialmente serão treinados o GOE (grupamento de operações especiais), o grupamento tático móvel, o grupo de cães da GM (GCG) e a patrulha Maria da Penha da GM-Rio.

O Psol foi representado no encontro por três vereadores (Tarcísio Motta, Monica Benicio e Thais Ferreira). Motta e as vereadores disseram ser contra o projeto, assim como não votarão a favor da reforma previdenciária. "Não se combate desigualdade social com reajuste fiscal”, declarou Thais.