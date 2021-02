Senado adia votação da PEC 186/2019, que retoma o pagamento do auxílio emergencial e cria mecanismo de ajuste fiscal para União, estados e municípios Jefferson Rudy/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 22:15

Diante da polêmica e diversas críticas feitas por parlamentares, a leitura do relatório do senador Márcio Bittar (MDC-AC) à PEC Emergencial (186/20) foi adiada de hoje para a próxima terça-feira no plenário do Senado. Assim, a votação da matéria só deve começar na quarta-feira, dia 3 de março.

Bittar e o governo federal acabaram cedendo após pressão da oposição, que ameaçou forçar a passagem da proposta pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Publicidade

O projeto autoriza o governo federal a retomar o auxílio emergencial para as pessoas de baixa renda em razão da pandemia da covid-19 e também cria mecanismo de ajuste fiscal para União, estados e municípios.

No entanto, a previsão do fim dos gastos mínimos obrigatórios na saúde e educação foi o estopim para uma mobilização na Casa legislativa para barrar o avanço da proposta. Esse foi considerado o item mais controverso pelos senadores e também por deputados federais.

Publicidade

Os senadores também criticaram a vinculação do projeto, que é uma reforma orçamentária, à recriação do auxílio, classificando a medida como uma "chantagem".

Com informações da Agência Senado