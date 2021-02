Prefeito Eduardo Paes confirmou o parcelamento Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 12:34 | Atualizado 25/02/2021 12:47

O pagamento do 13º salário de 2020 dos cerca de 100 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura do Rio de Janeiro será parcelado, como já havia sido sinalizado. E a primeira parte sairá no mês de julho.

Segundo o Bom Dia Rio, da TV Globo, a informação do prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM) é essa. No entanto, ele não divulgou em quantas parcelas será o pagamento.