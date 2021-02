Prefeitura do Rio divulga calendário de pagamento do 13º salário de 2020 Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 26/02/2021 06:00

O governo Paes enfim anunciou ontem o pagamento do 13º salário de 2020 a 100.024 servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município do Rio que ganham acima de R$ 4 mil (confira abaixo). O depósito será feito de forma escalonada e em folhas suplementares, a partir de julho, e se estenderá até junho de 2022. A atual administração herdou essa dívida da gestão Crivella, que deveria ter quitado o abono até 20 de dezembro. Diante desse atraso, as categorias querem cobrar juros e correção.



Advogado da Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores do Rio (Fasp), Carlos Henrique Jund afirmou que, diante dos pedidos e reclamações do funcionalismo carioca, a entidade cobrará a correção do 13º em ação que já tramita na Justiça.



O processo foi movido em dezembro, com pedido de arresto nas contas. "Agora vamos adentrar em mais essa discussão que envolve a correção monetária", declarou Jund. Ele ressaltou que acompanhará "uma atuação efetiva jurisdicional": "Pois o atraso nas decisões gera esse tipo de incerteza à sociedade".



Funcionários públicos cariocas alegam que muitos receberão os valores com quase um ano de atraso ou até mais. E que, por isso, o pagamento deveria ser feito com juros.



Já o 13º deste ano será pago este ano, no mesmo prazo dos últimos governos de Paes: a primeira parcela sairá em julho e a segunda em dezembro.

Confira as datas do crédito por faixas salariais Arte O DIA