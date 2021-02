Bombeiros militares atuam na fiscalização para o cumprimento das regras de ouro de combate à covid-19 Foto: Divulgação

Em três meses de força-tarefa, os militares do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro já interditaram quase 200 eventos com aglomeração de público no estado. Os grupos de intervenção rápida da corporação fizeram mais de 800 fiscalizações em estabelecimentos visando o cumprimento das regras de ouro de combate à covid-19.



As ações são, na sua maioria, motivadas por denúncias. Até o momento, foram registradas cerca de 600 ligações sobre o tema para o 193.



De acordo com o Decreto 47.345, de 5 de novembro de 2020, os produtores devem garantir o distanciamento social, o uso de máscara facial, a oferta de álcool 70% para o público e a lotação máxima de 50% da capacidade total.