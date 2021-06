Estado do Rio terá alívio de mais de R$ 40 bilhões com novo RRF - Daniel Castelo branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 06/06/2021 05:50

O regime suspende, no 1º ano, o pagamento das parcelas das dívidas do Rio com a União. Nos nove anos seguintes, volta a quitar de forma gradual. A medida garantirá alívio de caixa ao estado de R$ 40,2 bilhões de 2022 até o fim do RRF, que deve durar 10 anos.

Sem contar que, somente em 2021, o Rio deixará de desembolsar R$ 4,5 bilhões. Na prática, isso traz mais garantias para o depósito em dia dos salários de servidores.

Para se ter ideia, a folha bruta mensal é de R$ 2,4 bilhões: em um ano, para bancar 13 folhas, é preciso desembolsar 31,2 bilhões.

Segundo o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, o valor que o Rio terá que pagar de dívida nos próximos três anos cai de R$ 44 bilhões para R$ 9 bilhões na comparação entre o antigo e o novo RRF.