Policiais civis da ativa e colaboradores da Sepol estão sendo imunizados - Reprodução internet

Policiais civis da ativa e colaboradores da Sepol estão sendo imunizadosReprodução internet

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 05:50

A Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Sepol) está vacinando os policiais civis da ativa e colaboradores contra a Influenza H1N1. A imunização acontece até o próximo dia 21 no ambulatório do Iaserj, no Maracanã, Zona Norte da cidade.

Os agentes devem ficar atentos: a vacina está sendo aplicada por profissionais da Policlínica José da Costa Moreira, sempre das 11h às 15 horas.