Ministro da Economia, Paulo Guedes fala em audiência pública da comissão especial da reforma administrativaReprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 07/07/2021 21:38 | Atualizado 08/07/2021 16:30

Durante audiência pública da comissão especial que analisa a reforma administrativa, nesta quarta-feira, a oposição cobrou do ministro da Economia, Paulo Guedes, a apresentação de cálculos que demonstrem o impacto do projeto para os cofres públicos. Os parlamentares ressaltaram que não há como avançar com a proposta sem ter esses números.

O deputado Rui Falcão (PT-SP) chegou a afirmar que enviaria um requerimento formal para Paulo Guedes divulgar os dados ao Parlamento. O ministro alegou que as informações estão públicas desde 12 de setembro de 2020 — a proposta de emenda constitucional foi entregue em 3 de setembro. Ainda assim, ele disse que apresentaria ao Congresso.