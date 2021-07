Ministro da Economia, Paulo Guedes participa de audiência da comissão especial que analisa a PEC 32 - Reprodução

Ministro da Economia, Paulo Guedes participa de audiência da comissão especial que analisa a PEC 32Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 07/07/2021 19:03 | Atualizado 07/07/2021 20:36

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma administrativa (PEC 32/20) discute o texto nesta quarta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na audiência, Guedes defendeu a avaliação de desempenho para a melhoria do serviço público. Segundo ele, isso "não é perseguir funcionários", mas uma demanda da população, assim como a modernização do setor para garantir mais produtividade.

De acordo com o ministro, os próprios profissionais do serviço público vão apontar a melhor forma de avaliação do funcionalismo. "Os servidores juntos são como um time. O próprio time é que avaliando e vai dizer: esse eu não recomendo que ganhe a estabilidade", disse.

Guedes ressaltou que as regras dos atuais servidores estão sendo preservadas e rebateu críticas de que a PEC 32 vai fragilizar o serviço público, com brechas para mais contratações de comissionados. "Não queremos fragilizar o serviço público, pelo contrário", afirmou.

O texto extingue a garantia de estabilidade para futuros funcionários públicos, mantendo essa prerrogativa apenas para as carreiras de Estado - aquelas exercidas apenas no setor público, sem parâmetros na iniciativa privada -, que ainda serão definidas por lei específica.

Sobre a modernização da administração pública, o ministro da Economia reafirmou sua intenção de investir na digitalização de serviços. Ele citou como exemplo o modelo de prova de vida digital implementado recentemente pelo INSS.

A digitalização, inclusive, já foi apontada diversas vezes por Guedes e integrantes da equipe econômica do governo federal como solução para os cargos que ficarão vagos devido a aposentadorias - ou desligamentos por outras razões - em substituição a novos concursos.

Nesta quarta-feira, Guedes voltou a falar sobre isso. Segundo o titular da pasta, se o governo contratar pessoal por concursos públicos não conseguirá reajustar salários.

Segundo ele, se todo ano o governo ficar contratando por concursos públicos "20, 30 mil pessoas", não haverá como aumentar salários. "Se botar tecnologia, a produtividade é maior e salário pode ser maior", argumentou.

'MINHAS AMBIÇÕES ERAM MAIORES'

O ministro afirmou ainda que a reforma apresentada pelo governo não reproduz o projeto que ele idealizou inicialmente: "Cheguei aqui com ambições muito maiores, mas fui aprendendo".

"Por exemplo, chegando no início, a minha visão era: vamos mudar, inclusive se for o caso entrar nessas questões de salários, direitos e estabilidade para fazer uma reforma realmente radical. Aí quando você chega aqui vai vendo que é um mundo que tem suas regras, ordenamento... Promessas foram feitas e começa a compreender que não precisa mexer no passado".