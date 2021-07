Prefeitura do Rio paga nesta quarta a primeira parcela do 13º salário, sobre a qual não incidem descontos - Daniel Castelo Branco

Prefeitura do Rio paga nesta quarta a primeira parcela do 13º salário, sobre a qual não incidem descontosDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:04 | Atualizado 06/07/2021 19:20

A Prefeitura do Rio de Janeiro paga nesta quarta-feira, 7 de julho, metade do 13º salário de 2021 para cerca de 200 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do município. O crédito cairá na conta junto com os vencimentos de junho. Já no próximo dia 15, o governo municipal inicia o calendário de pagamento do 13º atrasado de 2020: mais de 24 mil vínculos com salário bruto de R$ 4.000,01 a R$ 4.700,00 receberão os valores devidos, que não foram quitados pela administração anterior.

Em nota, o governo informou que "o retorno da antecipação da primeira parcela do 13º, que deixou de ser realizada nos últimos quatro anos, é um dos compromissos da gestão Eduardo Paes que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento cumpre neste mês de julho".

Secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho declarou que a atual gestão assumiu a prefeitura em 2021 "com apenas R$ 18 milhões em caixa e cerca de R$ 5 bilhões de restos a pagar, valor que incluía os salários de dezembro de 2020 e o 13º não pago aos servidores".

"Esse pagamento de duas folhas a mais com recursos de 2021 só é possível devido ao grande esforço de redução de despesas e aumento das receitas feito por essa administração com responsabilidade", disse.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO 13º



O pagamento da gratificação natalina de 2020 será feito de acordo com as faixas salariais, como mostra o infográfico abaixo. Em agosto, será a vez de mais de 20 mil servidores com vencimento bruto entre R$ 4.700,01 e R$ 5.500,00 receberem os valores vencidos. Ao final de 2021, 84% dos servidores que hoje têm o 13º salário de 2020 em aberto terão sido pagos.



Em 2020, apenas 97.547 servidores, com salário bruto de até R$4 mil, receberam o 13º com o orçamento daquele ano — outros 100.024 receberão os valores pagos já com receitas de 2021, somando um total de R$ 936 milhões. Na prática, o orçamento de 2021 sofreu o impacto de 2 folhas salariais a mais, totalizando 15 no ano.

Confira as datas de pagamento do 13º salário de 2020 de acordo com as 12 faixas salariais Arte O DIA