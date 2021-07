Depósito alcança mais de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 11:16

Em nota, o governo declarou que "esta é a 8ª vez, desde que o governador Cláudio Castro assumiu o comando do estado, que o pagamento é feito de forma antecipada, antes do décimo dia útil, conforme prevê o calendário oficial".



De acordo com a Secretaria de Fazenda, o valor líquido da folha de junho é de R$ 1,82 bilhão. Os depósitos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.



"O pagamento antecipado dos salários é a nossa maneira de dizer obrigado aos servidores pelo bom trabalho realizado e reforçar o nosso compromisso de valorização do funcionalismo", afirmou Castro.



Segundo o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, o depósito antes do prazo oficial é resultado da boa gestão dos recursos públicos e da responsabilidade fiscal: "É graças a essa política que conseguimos antecipar o pagamento do funcionalismo".