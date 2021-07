Qualificação de gestores de turismo termina nesta terça - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 05:30

Termina nesta terça-feira, 6 de julho, a Jornada de Alinhamento Técnico para a qualificação de gestores de turismo dos 92 municípios fluminenses. A iniciativa é fruto de parceria da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro com a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A ação contou com uma média de 309 inscritos, e aconteceu todas as terças-feiras, a partir de 13 de abril deste ano.



Durante a jornada, foram abordados temas como a captação de recursos, elaboração de projetos, política nacional de turismo, criação de produtos turísticos, entre outros.

A Jornada de Alinhamento Técnico faz parte do Programa de Excelência em Capacitação para a Gestão do Turismo Fluminense e realizou encontros virtuais gratuitos, por meio da plataforma Zoom e do canal do YouTube da Escola de Contas e Gestão, onde ficaram gravadas as aulas para quem tiver interesse de assisti-las posteriormente. Todos os participantes foram certificados.